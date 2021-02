Ein rundes, freundliches Gesicht, Mützchen und Schürze, die eine Hand deutet auf den dampfenden Kupferkessel und in der anderen befindet sich ein frisches Paar gebrühte Wiener im Brötchen: So kennen und lieben die Hofer ihren Wärschtlamo und so wollen es die meisten auch als Logo beibehalten, glaubt man den Stimmen im Netz. Das ist die Version aus den 80er Jahren. Es gibt aber noch ein völlig neues Logo, das für reichlich Spott und Hohn gesorgt hatte sowie eine frischere Version des alten Logos.

Bis heute Mittag (12 Uhr) könnt ihr noch abstimmen, welches von den Dreien eurer Meinung nach das Jubiläumslogo der Stadt Hof werden soll. DAS Symbol der Hofer Genusskultur feiert heuer seinen 150. Geburtstag. Morgen beschäftigt sich dann der Marketingbeirat der Stadt mit den Voting-Ergebnissen. Hier gehts zur Abstimmung.