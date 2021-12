Wärmstes Silvester in einigen Teilen Bayerns

München (dpa/lby) – In einigen Teilen Bayerns ist das Jahr mit Rekord-Temperaturen zu Ende gegangen. In Oy-Mittelberg im schwäbischen Landkreis Oberallgäu wurden 16 Grad gemessen – die bislang höchste an Silvester gemessene Temperatur lag hier bei 10,6 Grad aus dem Jahr 1997, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagnachmittag mitteilte. In der Landeshauptstadt München gab es ebenso ungewöhnlich mildes Winterwetter mit 14,7 Grad – der bisherige Höchstwert stammt laut DWD aus dem Jahr 1920 (13,9 Grad).

In Amberg in der Oberpfalz war es bislang 2017 an Silvester am wärmsten mit 12 Grad – heuer erreichten die Temperaturen bis zu 13,5 Grad.

Deutlich kühler als im bisherigen Rekordjahr war es dagegen in Garmisch-Partenkirchen am Fuß der Zugspitze mit zumindest einigermaßen winterlichen 6,8 Grad. 1961 waren hier 11,6 Grad gemessen worden. Der DWD betonte am Freitagnachmittag, dass die Auswertung aller Tagesmessdaten bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

