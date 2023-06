Wärmewende in Wunsiedel: Stadt und Stadtwerke präsentieren aktuellen Stand

Fernwärme und Wärmepumpen sollen Gasheizungen ersetzen. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Auch die Stadt Wunsiedel mit ihren Stadtwerken wollen die Wärmewende in der Stadt voranbringen, betonen aber die Bürger auf dem Weg nicht überfordern zu wollen.

Um das Wärmenetz in Wunsiedel auszubauen, haben Stadt und Stadtwerke schon Vorarbeiten geleistet, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Es seien zum Beispiel schon Vorranggebiete fixiert. Zudem kenne man in der Stadt den Wärmebedarf fast aller Gebäude. Nächstes Jahr sollten schon die ersten Fernwärmeleitungen gebaut werden. Allerdings hat sich das Förderprogramm geändert. Nach anderthalb Jahren Warten liege jetzt aber der Förderbescheid vor. Stadt und Stadtwerke rechnen nun Anfang 2026 mit dem Baubeginn für die ersten Leitungen. Um die Bürger mitzunehmen sind Flyer, eine Projektwebseite und Infoveranstaltungen geplant.