Wärmepumpen in Altbauten: Hinweise der Verbraucherzentrale Hof

Wenn es nach der Bundesregierung geht, sollen Fernwärme und Wärmepumpen Gasheizungen künftig ersetzen. Es gibt aber immer wieder Diskussionen um den Einsatz von Wärmepumpen in Altbauten. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Hof hat sich zwei Mythen genauer angeschaut.

Ein häufig diskutierter Mythos: Wärmepumpen funktionieren nur mit einer Fußbodenheizung. Das stimmt nicht, sagt die Verbraucherzentrale Hof: Die vorhandenen Heizkörper in Altbauten würden oft mehr Wärme abgeben, als für das Haus eigentlich nötig wäre. Daher müssten in den meisten Fällen nur einzelne Heizkörper ausgetauscht werden. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Kosten. Der Preis für eine Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus liegt laut Verbraucherzentrale aktuell zwischen 20 und 50.000 Euro. Das ist deutlich mehr als für fossile Alternativen. Allerdings gibt’s bis zu 40 Prozent staatliche Förderung. Auch in Hinblick auf die Betriebskosten wäre eine Wärmepumpe langfristig rentabler, so die Verbraucherzentrale.