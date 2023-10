„Wärmenetz Wunsiedel“: Bürgerversammlung am Abend in der Fichtelgebirgshalle

Fernwärme und Wärmepumpen sollen Gasheizungen ersetzen. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Auch die Stadt Wunsiedel mit ihren Stadtwerken wollen die Wärmewende in der Stadt voranbringen. Entsprechende Fördermittel sind schon bewilligt. Es kann nun also an die Planung eines Wärmenetzes gehen. Dazu Bürgermeister Nicolas Lahovnik in seiner wöchentlichen Videobotschaft:

Am Abend stellen die Verantwortlichen ihr Projekt im Rahmen einer Bürgerversammlung vor. Dabei können sich die Menschen über das „Wärmenetz Wunsiedel“ informieren und Fragen stellen. Die Bürgerversammlung beginnt um 19 Uhr in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel.