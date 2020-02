Wärmelampe entzündet Bett: Wohnung in Plößberg brennt aus

An Aschermittwoch schalten die meisten wieder einen Gang zurück. Die Feuerwehren im Landkreis Tirschenreuth mussten aber heute Morgen gleich wieder auf der Matte stehen und ausrücken. In Plößberg hat ein Nachbar in der Bärnauer Straße ein Feuer entdeckt. Das Obergeschoss eines Hauses stand in Flammen. Die beiden Bewohner konnten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen und sind bei einer anderen Familie untergekommen. Offenbar hatte einer davon mit einer Infrarotlampe eine Matratze entzündet. Er muss sich jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro.