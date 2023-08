„Wälder retten, Klima schützen“: BN-Fotoaktion im Frankenwald

Mit Slogans wie „Wälder retten“ und „Klima schützen“ haben hunderte Menschen gestern (SO) auf das Waldsterben im Frankenwald aufmerksam gemacht. Das ganze war eine Fotoaktion des BUND Naturschutz.

Die Klimaschützer haben sich auf einer großen Kahlfläche bei Steinbach am Wald im Kreis Kronach getroffen. Dort haben sie sich auf die Stümpfe von abgestorbenen Bäume gestellt und ein Foto gemacht. Damit wollen sie zeigen, wie schlecht es dem Frankenwald geht. Mittlerweile ist dort schon eine Fläche von über 10.000 Hektar kahl. Wenn das Walsterben so weitergehe, würden massive Erosionen, Überflutungen, Überhitzung und Lebensraumverluste drohen, so der BUND Naturschutz. Von der Bundesregierung fordert der BN eine klare Zusage zu mehr Klimaschutz. Dazu gehört unter anderem die Aufforstung mit klimaresistenten Baumarten. Der BUND Naturschutz setzt sich aber auch für eine intensivere Beratung von Waldbesitzern ein.