Wälder leiden: IG BAU fordert mehr Forstpersonal

Hitze, Stürme oder der Borkenkäfer – viele Faktoren haben in der Vergangenheit dem Wald ganz schön zu schaffen gemacht. Die Förster in der Region sind mit Hochdruck dabei, die Wälder klimagerecht umzubauen. Von ihnen braucht es aber auch genügend. Die Gewerkschaft IG BAU fordert zusätzliches Personal in der Region. Die bayerische Staatsregierung habe neue Stellen zugesagt, das müsse aber zügig geschehen. Sachsen setze sogar nur auf befristete Stellen. Ein weiteres Problem im Vogtland: Viele Azubis haben keine Aussicht auf Übernahme. Generell fordert die IG BAU, dass Betriebe mehr ausbilden, sonst liegt das Schadholz noch Jahre in den Wäldern.

(Symbolbild)