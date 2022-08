Während Schwarzenbacher Altstadtfest: Straßensperrungen ab heute

Nach vier Jahren Pause feiert die Stadt Schwarzenbach a. d. Saale an diesem Wochenende wieder ihr traditionelles Altstadtfest. Neben Live-Musik und verschiedenen Attraktionen für Kinder erwartet euch unter anderem auch wieder der große Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt im Stadtgebiet. Wegen des Altstadtfests ist der gesamte Innenstadtbereich in Schwarzenbach a. d. Saale ab heute um 16 Uhr bis einschließlich Montag (29.08.) um 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Anwohner werden gebeten, ihren Pkw während des ganzen Stadtfest-Wochenendes außerhalb des gesperrten Bereichs zu parken. Auch der Busverkehr ist von der Sperrung betroffen: Die Haltestelle vor dem Rathaus kann in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Die Busse fahren stattdessen über die Frankenstraße zur Bushaltestelle in der August-Bebel-Straße.