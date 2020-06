Gerade jetzt in der Corona-Krise fahren viele Menschen ins Grüne. Ein Ehepaar hat dabei am Wochenende eine böse Überraschung erlebt. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte ihr Wohnmobil an der Talsperre Pöhl aufgebrochen. Während das Ehepaar geschlafen hat, haben die Einbrecher einen Rucksack samt Handy, persönlichen Dokumenten, EC-Karte und Bargeld gestohlen. Erst am nächsten morgen haben die Camper den Einbruch bemerkt.

(Symbolbild)