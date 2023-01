Wählen schon ab 16?: Kinder und Jugendliche sollten mitentscheiden dürfen

Wer in Bayern wählen will, der muss mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn’s nach einer Initiative aus verschiedenen Parteien und Organisationen geht, soll sich das in Zukunft aber ändern. Das Bündnis will nämlich mit einem Volksbegehren erreichen, dass bei Kommunal- und Landtagswahlen in Bayern auch schon 16- und 17-Jährige mitreden dürfen. Richtig so, sagt Stefan Denzler vom Bundesprogramm „Demokratie leben“. Er meint nämlich: Kinder und Jugendliche werden zum Beispiel von der Klimakrise und den Folgen der Pandemie noch länger betroffen sein, als ältere Menschen. Deswegen sollten sie auch mitentscheiden dürfen, wenn’s in der Politik um ihre Zukunft geht. Laut Denzler sind Jugendliche in diesem Alter auch reif genug, um wählen zu dürfen – schließlich dürften sie mit 14 auch bereits in politische Parteien eintreten.