Wacker Chemie erwartet Gewinnrückgang

Wacker Chemie rechnet für 2023 mit deutlichen Geschäftseinbußen. Der Umsatz dürfte auf 7 Milliarden bis 7,5 Milliarden Euro sinken und das operative Ergebnis (Ebitda) auf 1,1 Milliarden bis 1,4 Milliarden Euro fallen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in München mit. Bei niedrigen Verkaufspreisen sollte sich die Nachfrage dabei nach einem schwachen Jahresstart erholen.

