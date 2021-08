Wachsame Seniorinnen: Trickbetrüger scheitern in Klingenthal

Die Masche ist immer wieder ähnlich, trotzdem führt sie immer wieder zum Erfolg. In Klingenthal sind Betrüger jetzt aber an zwei Frauen gescheitert. Wie die Polizei berichtet, rief zunächst am Dienstagmittag eine Frau bei einer Seniorin an und behauptete, ihre Tochter zu sein. Angeblich habe sie einen tödlichen Unfall gebaut und brauche nun Hilfe. Als die Angerufene sagte, das erst prüfen zu wollen, legte die unbekannte Frau auf.

Nur wenig später ließ sich eine weitere Seniorin ebenfalls nicht um den Finger wickeln. Am Telefon hat sich diesmal jedoch keine Tochter, sondern der angebliche Enkel gemeldet. 140 000 Euro brauche er, um eine Anzeige zu verhindern. Ein angeblicher Polizist hat am Telefon sogar den erfundenen Vorfall bestätigt. Doch die Frau konnte ihren richtigen Enkel erreichen und den Betrug aufklären.