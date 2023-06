Dank Sample: Waalkes übernimmt die Spitze der Single-Charts

Bei den Album-Platzierungen sind hinter Silbermond die Stray Kids mit ihrer Platte «5-Star» neu eingestiegen – dahinter folgen die ebenfalls neu platzierten Toten Hosen mit «Opel-Gang» gefolgt von Danger Dan und seinem Album «Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt» von 2021, das es in dieser Woche wieder in die Top-Plätze der Album-Charts geschafft hat.

In den Single-Charts müssen sich Udo Lindenberg und Apache 207 mit Platz zwei zufrieden geben – wie bereits in der letzten Woche. Neu auf Platz drei eingestiegen ist der deutsche Rapper Bonez MC mit dem Titel «Alles nur kein Star». Darauf folgen Yung Yury & Damn Yury mit «Tabu.» (6) und Pashanim mit «Bagchaser Can» (4).

Ottos Lied «Friesenjung» von 1993 schafft es dank eines Samples der Rapper Ski Aggu und Joost auf Rang eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Bei den Alben klettert die Band Silbermond mit «Auf Auf» in dieser Woche erstmals an die Spitze, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren

Peter Fox liegt bei den Albumcharts vorn

Seine «Love Songs» kommen bei den Musikfans sehr gut an. Peter Fox schafft es auf Anhieb an die Spitze der deutschen Albumcharts. (…)

Loreen besser in deutschen Charts als ESC-Sieger davor

Letzter Platz beim ESC, aber zweiter in den deutschen Albumcharts. Die Hamburger Rock-Band Lord Of The Lost macht vor, dass das geht. (…)

Viertes Nummer-eins-Album für Ed Sheeran

An Ed Sheeran kommt in den Charts niemand vorbei. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen ausnahmslos deutsche Acts. Und was macht Udo (…)

Volles Stadion trotz Protests: Rammstein in Deutschland

Die Rockband Rammstein sieht sich Vorwürfen wegen des Umgangs mit weiblichen Fans ausgesetzt. Mit Spannung wurde nun das erste (…)

Volles Stadion trotz Protests – Rammstein in München

Die Rockband Rammstein sieht sich Vorwürfen wegen des Umgangs mit weiblichen Fans ausgesetzt. Mit Spannung wurde nun das erste (…)

Keine «Reihe null» bei Rammstein-Konzerten in München

Bei den Rammstein-Konzerten in München sind keine Fans vor der Absperrung an der Bühne – der sogenannten Row Zero (…)