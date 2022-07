VW-Tochter Traton wächst stärker als erwartet

Auch dank eines starken Wartungsgeschäfts ist Volkswagens Lkw- und Bus-Holding Traton stärker gewachsen als erwartet. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um knapp ein Drittel auf 18 Milliarden Euro, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis sank hingegen um 29 Prozent auf 798 Millionen Euro. Hier verwies das Unternehmen auf anhaltende Lieferengpässe, eine daraus folgende geringere Kapazitätsauslastung sowie gestiegene Beschaffungspreise. Zudem sorgt der Krieg in der Ukraine für Unsicherheit.