VW-Tochter Traton mit Gewinneinbruch wegen Corona-Krise

Düsseldorf/München (dpa) – Der Lkw- und Bushersteller Traton sieht in der Coronavirus-Krise wieder einige Lichter am Ende des (…)

VW-Lkw-Tochter Traton: In China wieder Bestellungen

München (dpa) – Nach sechs Wochen Produktionsstopp will der Lkw-Bauer MAN seine Werke ab kommendem Montag schrittweise wieder (…)

MAN fährt Lkw-Produktion wieder an

Nürnberg (dpa) – Der schon vor dem Ausbruch des Corona-Virus wirtschaftlich in schwieriges Fahrwasser geratene Autozulieferer (…)

München (dpa) – Die Allianz will Autoversicherungskunden in der Corona-Krise entlasten: Wer weniger fährt, muss auch entsprechend (…)

Allianz will Kfz-Versicherungskunden in Krise entlasten

München (dpa) – Nach dem Wiederanlauf der Autoproduktion und des Autohandels in China kommen Oberklasseautos einer Studie zufolge (…)

Studie: Deutsche Autos nach Krise in China gefragter

Audi fährt Produktion in Ingolstadt am 27. April wieder an

Ingolstadt/Neckarsulm (dpa) – Nach fünf Wochen Stillstand will Audi im Stammwerk Ingolstadt ab 27. April wieder Autos bauen. Auch (…)