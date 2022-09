Vulkanstrukturen in der Euroherz-Region: Landesamt für Umwelt führt Forschungsbohrungen im Selber Forst durch

Ein riesiger Berg der Lava und Rauch spuckt – so stellen sich vermutlich die meisten von uns einen Vulkan vor. In den vergangenen Jahren sind auch bei uns in der Region mehrere Vulkanstrukturen nachgewiesen worden. Nun geht das bayerische Landesamt für Umwelt einem bisher unbekannten Vulkanausbruch bei Selb im Landkreis Wunsiedel auf die Spur. Roland Eichhorn vom bayerischen Landesamt für Umwelt:

Um das zu überprüfen führt das Landesamt für Umwelt heute (29.09.) um 13 Uhr 30 eine Forschungsbohrung im Selber Forst durch. Davon erhoffen sich die Experten auch, Informationen über die Klimaentwicklung der letzten hunderttausend Jahre zu bekommen.

(Symboldbild)