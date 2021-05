VSC Klingenthal – Sparkassen-Vogtlandlauf Challenge startet

Die Sparkassen-Vogtlandlauf-Challenge des VSC Klingenthal findet dieses Jahr als Online-Lauf-Event statt.

Ab heute bis zum 6. Juni können sich alle Laufbegeisterten beweisen. Von 2,5 Kilometern bis zum Halbmarathon gibt es verschiedene Strecken rund um die Sparkasse Vogtland-Arena in Klingenthal.

Eure Zeiten könnt ihr dann per App oder E-Mail an den Verein schicken. Die Bestzeiten veröffentlicht der Verein auf seiner Webseite. Vor Ort müsst ihr bitte auf die Corona-Maßnahmen achten. An der Challenge könnt ihr kostenlos teilnehmen.