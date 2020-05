VR Bank-Filialen im Hofer Land schließen: Das kritisiert Adelt

Im Face-to-Face Gespräch – so hat auch die VR-Bank Bayreuth-Hof ihre Kunden bisher unter anderem beraten. Jetzt macht sie, wie berichtet, einige Filialen auch im Landkreis Hof dicht und setzt mehr auf digitale Kommunikation. Betroffen von den Schließungen im Landkreis Hof sind die Filialen in Trogen, Konradsreuth und Köditz. Jetzt meldet sich der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt zur Wort. Er kritisiert diese Schließungen – vor allem spricht er an, dass die VR Bank auf ihrer Homepage mit dem Slogan Wir sind in ihrer Nähe werbe. Adelt betont, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort das anders sehen werden und sieht die Strategie skeptisch. Er mahnt deshalb in einer aktuellen Mitteilung an, den bestehenden Geldautomaten in Konradsreuth aufzurüsten und den Automaten in Köditz zu belassen.