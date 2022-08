VR Bank Bayreuth-Hof: Großzügige Spende für das Bayerische Rote Kreuz

Der Kreisverband Hof des Bayerischen Roten Kreuzes war erst am Montag wieder bei dem Großbrand in der Marienstraße gefordert. Er hat auch dabei geholfen, die Notunterkunft in der Jahnhalle zu organisieren. Nun darf sich der Verband selbst über Unterstützung freuen. Die VR Bank Bayreuth-Hof spendet 10.000 Euro an das BRK. Die Spende hat die Bank im Rahmen des 40. Jubiläums einiger langjähriger Mitarbeiter an die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Kristin Weber überreicht.