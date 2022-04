VR Bank Bayreuth-Hof: Geschäftszahlen 2021 sind solide

Die VR Bank Bayreuth-Hof hat über das vergangene Jahr Bilanz gezogen. Sie konnte ihre Bilanzsumme auf 2,6 Milliarden Euro erhöhen. Auch das Kreditwachstum befindet sich auf einem Top Niveau. Besonders freut sich die VR Bank Bayreuth-Hof über einen Anstieg von neun Prozent im Kundenkreditgeschäft. Die Nachfrage war vor allem bei Wohnungsbaudarlehen hoch. Die Kunden setzen zudem verstärkt auf Wertpapieranlagen. In diesem Bereich konnte die VR Bank ihren Provisionsertrag um rund sechs Prozent steigern. Wie sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Banken mit Hinblick auf Corona und die Ukraine-Krise entwickeln wird, sei aktuell nicht abzuwägen. Die VR Bank Bayreuth-Hof will sich jedoch weiter als Omnikalbank positionieren. Das heißt, sie will ihre Kunden weiter in den Filialen beraten, aber auch neue digitale Zugangswege entwickeln.