VR Bank Bayreuth-Hof: Acht kleine Filialen werden geschlossen

Gerade jetzt in der Corona-Zeit merken wir, wie wichtig die Digitalisierung ist und wie viel man mittlerweile online machen kann. Auch Online-Banking und Beratungen übers Internet nehmen zu. Darauf reagiert jetzt die VR Bank Bayreuth-Hof und passt ihr Filialkonzept an.

Der Kundenservice wird demnach dort konzentriert, wo er am meisten gebraucht wird – in größeren und mittleren Filialen. Acht kleinere Filialen werden deshalb in Nachbarfilialen integriert. Außerdem wurde das sogenannte KundenDialogCenter ausgebaut. Das heißt konkret: Am Standort Hof sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr am Telefon und über digitale Kanäle erreichbar. Mit dem Center baut die VR Bank damit ihre Beratungen aus. Ergänzend zu den persönlichen Kontakten, den SB-Stellen und den digitalen Kanälen rundet das KundenDialogCenter das Service Angebot der VR Bank Bayreuth-Hof ab, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Acht kleinere Filialen im Geschäftsgebiet werden in größere Nachbarfilialen integriert. Diese sind Goldkronach, Herlasgrün, Kirchenlamitz, Köditz, Konradsreuth, Ottenhof, Reuth und Trogen. Die Geldautomaten bleiben mit Ausnahme von Herlasgrün, Köditz und Reuth erhalten.