Vorweihnachtszeit: Unternehmen aus der Region überreichen Spenden

Das Kinderheim in Münchberg kann seine Außenanlagen mit neuen Spielgeräten für den Spielplatz aufwerten. Das Kinderheim hat nämlich eine Spende in Höhe von 2.500 Euro von der Raumedic AG erhalten. Diese Zuwendung bekommt das Heim jährlich von dem Helmbrechtser Unternehmen.

Eine Spende gab es auch von der Firma Linseis. Das Familienunternehmen hat dem Walter-Gropius Gymnasium in Selb einen Gaschromatographen für den Chemieunterricht überlassen. In der Praxis wird ein solches Gerät für die Untersuchung von Arzneimitteln oder bei Dopingtests eingesetzt.

Anfang Dezember war außerdem die Besatzung des Patenbootes „Alster A50“ in der Stadt Hof. Hier gab es die jährliche Spendenübergabe an eine gemeinnützige Institution in Hof. Dieses Jahr gehen 500 Euro an die Hofer Tafel.