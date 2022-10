Vorübergehende Straßensperrungen: Eckhaus in der Hofer Luitpoldstraße einsturzgefährdet

Wer heute mit dem Auto im Bereich der Hofer Innenstadt unterwegs war, dürfte möglicherweise vor einer gesperrten Straße gestanden haben. Seit diesem Nachmittag ist die Luitpoldstraße zwischen der Marienstraße und der Westendstraße gesperrt. Und auch in der Wilhelmstraße ist im Bereich zwischen der Kreuzsteinstraße und der Schillerstraße kein Durchkommen mehr. Schuld ist ein einsturzgefährdetes Haus an der Ecke der Luitpoldstraße. Wie es in der Mitteilung heißt, ist bei Sanierungsarbeiten die Zwischendecke im dritten Stockwerk eingestürzt. Infolgedessen sind die Zwischendecken in den unteren Etagen ebenfalls eingebrochen. Verletzte hat es nicht gegeben. Die Sperrung wird solange andauern, bis die einsturzgefährdeten Gebäudeteile abgetragen sind. Die Stadtbusse werden entsprechend umgeleitet.