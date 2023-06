Der große Stadtbrand von Hof jährt sich im September zum 200. Mal. In dem Zusammenhang gibt es in der Stadt zum Beispiel spezielle Führungen. Heute findet ein Vortrag in der VHS Hofer Land in der Ludwigstraße statt. Adrian Roßner berichtet von der damaligen Zeit, dem Biedermeier. Los geht’s um 18 Uhr. Veranstalter ist die Werbegemeinschaft Hof.