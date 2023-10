Schwimmen, Angeln, Surfen und Segeln – das geht hier in der Region alles an der Förmitztalsperre in Schwarzenbach an der Saale. Heute feiert die Talsperre ihren 50. Geburtstag. Dazu gibt es um 10 Uhr einen Vortrag in der Festhalle in Hallerstein. Ihr seht dabei auch Bilder vom Bau der Förmitztalsperre. Danach geht es zum Verwaltungsgebäude des Wasserwirtschaftsamts Hof. Dort könnt ihr euch das Außengelände und die technischen Anlagen anschauen.