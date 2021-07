Vortrag in Hof: City-Management spricht über Perspektiven für Innenstadt

In der Hofer Innenstadt stehen einige Geschäfte leer, und die anderen ziehen nicht unbedingt viele Menschen in die Altstadt. Die Stadt Hof hat schon unterschiedliche Programme aufgelegt, um das zu ändern. Für die Atmosphäre hat die Stadt mehr Pflanzen aufgestellt, und ihr könnt bis Ende des Monats stundenweise auf den städtischen Plätzen kostenlos parken. Langfristige Strategien soll das neue Citymanagement entwickeln. Das beauftragte Planungsbüro „Stadt + Handel“ referiert morgen Abend (DO, ab 18.30 Uhr) am Eisteich über neue Perspektiven. Es geht um Offline-Strategien für Innenstadt und Handel. Es gibt nur noch wenige Restplätze.

Anmelden könnt ihr euch hier: impulsvortrag-hof@stadt-handel.de