Vortrag in Bad Berneck: Muss sich die Kirche verändern?

Nicht zuletzt wegen der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Auch Statistiken zeigen die deutlich sinkenden Besucherzahlen in der Kirche. Im KuKuK in Bad Berneck findet am Abend ein Vortrag zum Thema statt. Es geht darum, ob sich die Kirche verändern muss, um in Zukunft noch relevant zu sein. Möglichweise sind diese Veränderungen auch schon im Gange. Diese und weitere Fragen sollen ab 19.30 Uhr beantwortet werden. Alle Interessierten sind zur Diskussion und zum Austausch eingeladen.