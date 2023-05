Vorträge, Beratung und Mitmachaktionen: Pflegemesse in Fichtelgebirgshalle Wunsiedel

Fachkräftemangel, überfüllte Krankenhäuser und wenig Wertschätzung – Wer im Pflegebereich arbeitet, hat gerade mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Darauf will nun auch die Gesundheitsregion Plus im Landkreis Wunsiedel aufmerksam machen. Von 10 bis 17 Uhr findet in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel eine Pflegemesse statt. Wunsiedels Landrat Peter Berek zu den Zielen der Veranstaltung:

Die Besucher erwarten dazu verschiedene Vorträge und Mitmachaktionen. Insgesamt sind rund 40 Aussteller bei der Pflegemesse dabei – Darunter ambulante Pflegedienste, vollstationäre Einrichtungen, Hospize und Sanitätshäuser.