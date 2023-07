Wenn wir ein Kleidungsstück nicht mehr tragen, landet es oft im Müll. Dabei sind die Teile oft noch in gutem Zustand und könnten eigentlich weiterverwertet werden. Um die Möglichkeiten und Vorteile von Gebrauchtwaren geht es am Nachmittag in Hof. Im Concept-Store Souvenir in der Ludwigstraße findet eine Gesprächsrunde zu diesem Thema statt. Mit dabei sind zum Beispiel der Gebrauchtmöbelhändler WeiterGebenOrg und die Initiative Foodsharing. Los geht’s um 17 Uhr.