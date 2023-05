Vorstandsboss Kahn: Meisterschaft wäre «große Leistung»

Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn würde den erneuten Gewinn der deutschen Meisterschaft in dieser Saison sehr hoch einschätzen. «Es sind so viele Dinge passiert und trotzdem steht die Mannschaft da, wo sie steht, trotzdem haben wir alle Chancen auf die deutsche Meisterschaft und ich denke, das ist eine große Leistung», sagte Kahn am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.

«Man muss das im Gesamtkontext sehen, speziell die Rückrunde», sagte Kahn. «Was wir da nach der Weltmeisterschaft als Club alles verkraften mussten an Ausfällen, an Problemen, an Langzeitverletzen, einem neuen Torwart, den wir noch holen mussten, dann noch der Trainerwechsel, der auch noch zwischendrin war», beschrieb Kahn die vergangenen Monate.

Nach dem 2:1 bei Werder Bremen am Samstagabend stehen die Bayern drei Spieltage vor dem Saisonende weiter an der Tabellenspitze. Kahn geht davon aus, «dass das bis zum Ende super spannend bleiben wird». Der Vize-Weltmeister von 2002 war in den vergangenen Wochen selbst heftig in die Kritik geraten.

Damit beschäftige er sich aktuell aber nicht. «Für mich zählen nur die letzten drei Spieltage. Ich gehe davon aus, dass wir alle diese drei Spiele gewinnen müssen. Darauf konzentriere ich mich», sagte Kahn. Die Bayern spielen noch daheim gegen den FC Schalke 04 und RB Leipzig sowie am letzten Spieltag beim 1. FC Köln.