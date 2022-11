Vorsorgeverfügungen: BRK informiert über Vollmacht, Patientenverfügung und Co.

Durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit kann es passieren, dass Menschen nicht mehr frei über ihr Leben bestimmen können. Aber wer kümmert sich in so einem Fall um Gesundheit, Bank und Vermögen? Dafür sind Vorsorgeverfügungen wichtig. Darauf will das Bayerische Rote Kreuz jetzt aufmerksam machen und in mehreren Vorträgen über das Thema Vorsorge informieren. Um 16 Uhr gibt es heute bereits den zweiten Termin der Vortragsreihe im BRK-Haus in Selb. Dabei bekommt ihr Infos zur Vorsorgevollmacht, der Betreuungsverfügung und der Patientenverfügung. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regelung.