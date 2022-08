Vorsicht vor Starkregen: Unwetterwarnung für den Landkreis Tirschenreuth

Es ist dringend nötig, dass es mal wieder richtig regnet. Die Trockenheit hat in den vergangenen Wochen viele Wald- und Feldbrände begünstigt. Nach der Dürre kommt nun aber die Warnung vor Starkregen, zumindest in einigen Teilen der Euroherz-Region. Der Deutsche Wetterdienst warnt besonders im Landkreis Tirschenreuth vor ergiebigem Dauerregen. Die Warnung dauert sogar bis morgen Mittag an. In Teilen des Landkreises Wunsiedel ist markantes Wetter angekündigt. Das ist also nochmal eine Stufe darunter auf der Skala. Überhaupt keine Warnungen liegen bisher für Stadt und Landkreis Hof sowie den Vogtlandkreis vor.