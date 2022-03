Vorsicht Fake-Anrufe: Polizeiinspektion Wunsiedel warnt vor neuer Betrugsmasche

Betrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um an die Ersparnisse von Menschen zu kommen. Momentan geben sie sich am (…)

Eine Vermisstensuche in Plauen hat am Samstagmorgen ein trauriges Ende gefunden: Ein Fußgänger hatte abseits der Reißiger Straße eine (…)

Feuer in Regnitzlosau: Einfamilienhaus komplett zerstört

Ein Feuer hat in der Nacht ein Einfamilienhaus in Regnitzlosau völlig zerstört. Als die Einsatzkräfte in der Nentschauer Straße (…)