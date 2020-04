Der Vorlesungsbetrieb an allen Hochschulen startet in Bayern am 20. April 2020. Das teilt aktuell das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit. Die Hochschulen setzen auf Online-Lehre. An der Erweiterung des bisherigen Angebots arbeiten Dozentinnen und Dozenten gemeinsam mit Studentinnen und Studenten mit großer Einsatzbereitschaft an allen Hochschulen. Tagtäglich wächst das Angebot, so Wissenschaftsminister Bernd Sibler.