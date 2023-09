„Vorhang auf für Franken“: Tag der Franken am 7. Juli 2024 in Wunsiedel

„Vorhang auf für Franken“ – Der Tag der Franken findet unter diesem Motto nächstes Jahr in Wunsiedel statt – am 7. Juli. Mit dem Motto soll Wunsiedel als Festspielstadt gewürdigt werden, aber auch die Theatervielfalt in ganz Franken. Auf der Luisenburg liegt dann ein besonderer Fokus. Unter anderem findet dort der Festakt statt. Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik:

Kultur, Gewerbeschau, Wiesenfest und viele weitere Programmpunkte sollen am 7. Juli nächsten Jahres viele Besucher nach Wunsiedel locken. Die Verantwortlichen sprechen von einem „Fest für die Menschen“. Der Tag der Franken findet seit 2006 statt.