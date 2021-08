Vorgeschmack auf neuen Skatepark: Miniramp an den Saaleauen ist fertig

Auch wenn es Kritik wegen des Lärmschutzes gibt – die Stadt Hof hält weiter am neuen Skatepark am Eisteich fest. Das ist dann sicher auch eine beliebte Anlaufstelle in den Schulferien. Bis es soweit ist, können Skater zumindest die neue Miniramp an den Saaleauen nutzen. Sie ist Teil der Jungen Erlebniswochen der Stadt Hof.

Neben der Miniramp plant die mobile Jugendarbeit außerdem Sport-Turniere, ein Experimentierfeld und Puppentheater. Außerdem ist auch das Spielmobil in Hof wieder unterwegs. Weitere Infos hier.