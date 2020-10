Vorgeschmack auf Name der Rose: Konzert der Luisenburg-Festspiele

Es ist kein einfaches Jahr für Künstlerinnen und Künstler. Corona sperrt viele Bühnen. Auch für die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel ist der Vorhang in diesem Jahr nicht aufgegangen. Alternativen bieten die Festspiele dennoch. So auch morgen (SO) wieder: In der Fichtelgebirgshalle gibt es schon mal einen Vorgeschmack auf das Musical Der Name der Rose. Beim Konzert gibt es Musik und Songs daraus zu hören. Das Musical soll im kommenden Jahr Premiere auf der Felsenbühne im Fichtelgebirge feiern.

Die Autoren sind morgen auch dabei und sprechen mit dem Publikum über ihre Arbeit. Los geht’s um 19 Uhr.