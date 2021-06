Vorgeschmack auf den Sommer: Schausteller in der Hofer Innenstadt

Derzeit stellt der Schausteller Roland Schramm in Hof am Strauß-Areal mehrere Geschäfte auf, unter anderem einen Autoscooter und einen Mandel- und Popcorn-Stand. Das Ganze ist eine Aktion der Stadt, um die Innenstadt zu beleben.

Am Dienstag starten Fahrgeschäfte und Süßigkeiten-Stände in der Hofer Innenstadt.

Ab Donnerstag geht es dann am Strauß-Gelände los.

Schausteller Roland Schramm freut sich schon, dass es los geht.

So lange soll die Aktion in der Hofer Innenstadt nämlich laufen. Die Stadt Hof hofft, dass davon auch die Läden und Gastronomen profitieren.