Vorfreude auf Fasching: TUS 02 Lippertsgrün startet in die närrische Zeit

Am 11.11. um 11 Uhr 11 – also am Freitag – gehts für Faschingsfreunde wieder in die fünfte Jahreszeit. Dann beginnt offiziell die Faschingszeit. Die Lippertsgrüner Karnevalisten konnten es nach zwei Jahren Pandemie-Pause scheinbar gar nicht erwarten und haben heute schon das Rathaus in Naila gestürmt. Prinzenpaar Lisa, die Erste und Julian, der Erste, haben Bürgermeister Frank Stumpf zur Herausgabe der Stadtkasse aufgefordert – ein typischer Faschingsbrauch.

Bei der Gelegenheit macht der Tanz und Sportclub Lippertsgrün auf die großen Prunksitzungen im Januar aufmerksam. Dafür könnt ihr jetzt schon Karten kaufen. Im Sportheim Lippertsgrün bekommt ihr dann neben lustigen Büttenreden und Männerballett, Schau- und Marschtänze geboten. Das Motto: 1011 Nächte. Bereits kommenden Samstag begehen die Karnevalisten ihre Eröffnungsprunksitzung in Lippertsgrün. Da soll dann auch ein neues Prinzenpaar gekrönt werden.