Vorfall in Plauen: Oberbürgermeister lehnt Aktion auf den Rathaustreppen konsequent ab

Der Vorfall liegt jetzt genau eine Woche zurück. Unbekannte haben Pyrotechnik auf den Rathaustreppen in Plauen gezündet. Mit einem Banner haben sie für die Abschiebung von Migranten plädiert. Nun gibt es auch eine offizielle Reaktion aus dem Plauener Rathaus. Wie es auf Nachfrage heißt, lehnt Oberbürgermeister Steffen Zenner die Tat konsequent ab. Die Organisatoren hätten in absolut unangemessener Art und Weise eine negative Grundstimmung gegen ausländische Mitbürger verbreitet. Sie arbeiteten mit Hetze, Häme und Diskreditierung. Das Auftreten schade der öffentlichen Wahrnehmung der Stadt Plauen enorm, so Zenner. Er selbst habe gesetzlich gar keine Kompetenzen, um den Zuzug von Migranten zu begrenzen oder für Rückführungen Sorge zu tragen. Zenner weist daraufhin, dass sich die absolute Mehrheit der Migranten in Plauen gesetzeskonform und wertschätzend verhält.