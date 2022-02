Vorfall in Hofer Supermarkt: Filialleiter von Maskenverweigerern beleidigt

Dem ein oder anderen rutscht beim Einkaufen die FFP2-Maske schon mal ein bisschen nach unten. Es gibt aber immer noch einige, die ihre Masken mutwillig falsch aufsetzen. So geschehen am Dienstag in einem Hofer Supermarkt, wie die Polizeiinspektion Hof mitteilt. Der Filialleiter soll ein Pärchen angesprochen haben, weil diese ihre Masken nicht richtig getragen haben. Der Mann hat sich daraufhin die Maske wieder über Mund und Nase gezogen, die Frau weigerte sich und soll den Filialleiter beschimpft haben. Die 53-Jährige bekommt jetzt eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz und muss sich wegen Beleidigung verantworten. Beide bekamen außerdem Hausverbot für den Hofer Supermarkt.