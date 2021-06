Vorfall in Helmbrechts: Betrunkener schleudert Messer auf Polizisten

Zu viel Alkohol kann bei Menschen oft Unvorhergesehenes auslösen. In Helmbrechts ist ein Einsatz für die Polizei jetzt gefährlich geworden. Sie hatte am Abend den Hinweis bekommen, dass sich beim Jugendzentrum ein junger Mann aufhält, der betrunken mit einem Messer herumfuchtelt. Als die Beamten eintrafen, hat sie der 18-Jährige direkt beleidigt. Schließlich zog er aus seiner Bauchtasche ein Messer und warf es in Richtung der Polizisten. Das hat einen am Schienbein getroffen. Schließlich ist es den Beamten gelungen, den Betrunkenen zu überwältigen, obwohl er sich dabei mit Tritten wehrte und die Polizisten bespuckte. Den jungen Mann erwartet jetzt eine ganze Reihe von Anzeigen – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.