Vorfall in der Plauener City: Vergewaltigung am Spitzenfestwochenende

Es ist ein Fall, der wieder einmal ein schlechtes Licht auf die Plauener City wirft, nachdem es in letzter Zeit immer wieder zu Ausschreitungen gekommen ist:

In Plauen ist am Spitzenfest-Wochenende offenbar eine Jugendliche vergewaltigt worden. Im Polizeibericht stand davon bisher nichts, Freie Presse und BILD berichten jedoch davon.

Passiert sein soll das in der Nacht zum 18. Juni in der Syrastraße, heißt es da. Direkt am 19. Juni soll die betroffene 14-Jährige mit ihren Eltern Anzeige erstattet und ausführlich ausgesagt haben. Nun ermittelt die Polizei gegen Unbekannt. Warum sie den Fall nicht veröffentlicht hat? Aus Opferschutz, schreibt die Freie Presse.