Vorfall am Hofer Bahnhof: Jugendliche mit Messer bedroht

Dass man am Bahnhof mal angerempelt wird, passiert. Eigentlich keine große Sache. Ein Mann soll gestern Nachmittag (DO, 16 Uhr 40) am Hofer Bahnhof aber extrem ausgerastet sein. Wie die Selber Bundespolizei mitteilt, war der junge Mann in sein Handy vertieft und hat nur fast zwei jugendliche Mädchen angerempelt. Darauf angesprochen hat er „Halt die Fresse“ geschrien und kurz ein Messer gezückt. Das hat er aber wieder eingesteckt. Die beiden Teenies kamen mit dem Schrecken davon.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Bedrohung. Wer den Vorfall am Hofer Bahnhof beobachtet hat, soll sich bitte melden. Der Mann ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat eine hagere Figur. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte eine schwarze Strickmütze an. Außerdem soll er Hofer Dialekt gesprochen haben.