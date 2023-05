Vorfall am Alten Rathaus in Plauen: Identitäre Bewegung möglicherweise verantwortlich

Der Vorfall vor dem Alten Rathaus in Plauen könnte ein Fall für den Staatsschutz sein. Zumindest ermittelt die Polizei in diese Richtung. Aktuell sucht sie die acht Personen, die Pyrotechnik am Rathausportal gezündet und ein Banner mit dem Hashtag „Remigration“ aufgespannt haben.

Für das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz deutet vieles daraufhin, dass tatsächlich Rechtsextremisten hinter dem Vorfall stecken. Gegenüber der Freien Presse sagt eine Sprecherin, dass sie die Aktion der Identitären Bewegung zuordnen. Auf deren Social Media-Plattformen sei die Aktion in Plauen vielfach geteilt worden. Migranten als Kriminelle darzustellen und mit Schlagworten wie „Remigration“ zu arbeiten, sei auch typisch für die Identitäre Bewegung, heißt es weiter. Der Verein gilt ganz klar als rechtsextremistisch, fremden- und islamfeindlich. Die Identitäre Bewegung wird vom Verfassungsschutz beobachtet.