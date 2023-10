Vorfahrt genommen: Motorradfahrer stirbt im Vogtland

Auf der Staatsstraße in Pirk im Vogtland geht momentan nichts mehr. Dort hat es am Nachmittag einen schweren Unfall gegeben. Eine Autofahrerin wollte auf die B173 auffahren und übersah dabei einen herannahenden Motorradfahrer. Dabei krachte das Motorrad in die Seite des Autos. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 69 Jahre alte Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Notfallseelsorger vor Ort, um sich um die Augenzeugen zu kümmern.