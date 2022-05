Vorerst kein Abriss: Bleibt der Kornberg-Turm doch?

Im vergangenen Jahr sind viele enttäuscht gewesen über die Nachricht, dass der frühere Militärturm am Großen Kornberg weg soll, gilt er doch als eine Art Wahrzeichen im Fichtelgebirge. Nun liegen die Pläne zumindest auf Eis. Wie die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Bonn auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt, ist der Abriss seit April vorerst gestoppt, um Bauarbeiten im Winter an diesem Standort zu vermeiden. Stattdessen ist die Anstalt im Austausch mit den Landkreisen Hof und Wunsiedel und dem Staatlichen Hochbauamt Bayreuth über künftige Nutzungsmöglichkeiten. Offenbar gibt es mögliche Kaufinteressenten für den Kornberg-Turm. Dazu will sich die Anstalt allerdings momentan wegen der laufenden Gespräche nicht äußern.