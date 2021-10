Vorbild Wunsiedel: Auch Landkreis will Zukunftsenergie Nordostbayern beitreten

Wasserstoff ist nur ein Vorschlag aus der Politik für sauberen Treibstoff, um die Klimaziele zu erreichen. Wunsiedel tüftelt schon länger daran. Ein Elektrolyseur soll dort künftig grünen Wasserstoff produzieren. Das Ganze ist ein Projekt im Rahmen der Zukunftsenergie Nordostbayern und hat sich mittlerweile herumgesprochen.

Was in der Stadt funktioniert, müsste dem gesamten Landkreis Vorteile bringen, denken sich die Verantwortlichen im Landratsamt. Deshalb beschäftigt sich der Wunsiedler Kreisausschuss am Abend mit dem Beitritt des Landkreises zur Zukunftsenergie Nordostbayern. Auch der Landkreis Tirschenreuth ist dem Verbund kürzlich beigetreten.