Vorbild Thüringen: Reparaturbonus soll auch in Bayern kommen

Um Ressourcen zu schonen und Elektromüll zu reduzieren, hat der Freistaat Thüringen bereits im vergangenen Jahr einen sogenannten Reparaturbonus eingeführt. Wer dort ein kaputtes Haushalts-Elektrogerät reparieren lässt, bekommt die Hälfte der Reparaturkosten erstattet – bis maximal 100 Euro pro Person und Kalenderjahr.

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, möchte so einen Reparaturbonus auch in Bayern einführen und sogar noch einen Schritt weiter gehen: Jeder Bürger soll hier einen Bonus in Höhe von 200 Euro erhalten. Für die Umsetzung dieses Vorhabens seien laut Ludwig Hartmann bereits zwei Millionen Euro beim Parlament beantragt worden. Hartmann will außerdem, dass es bundesweit zu einem einheitlichen Reparaturbonus kommt.